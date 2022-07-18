Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi başladı. Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi başladı. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor. Kentte sabahın erken saatlerinde meralara çıkan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor. Kars'ta başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor. Otun bol olduğunu ifade eden çiftçiler, hayvanların kışlık ot stokunu yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

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