Kars'ta Çiftçilere ve Yetiştiricilere Bilgilendirme Toplantısı

Kars'ta Çiftçilere ve Yetiştiricilere Bilgilendirme Toplantısı
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine kuraklık ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri hakkında bilgi vererek, tarımsal desteklemelerle ilgili sunumlar yaptı.

Kars'ta çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il, ilçe, köy ve mahallelerde yetiştiricilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere ve yetiştiricilere yönelik kuraklık ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri, Genel Tarım Sayımı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, 2025-2026 Tarımsal ve Hayvancılık Desteklemeleri konularında ise sunum yaptı. Ayrıca üreticiler güncel gelişmeler hakkında doğru ve zamanında bilgiye ulaşmaları sağlandı, tarım ve hayvancılıkla ilgili desteklerden en verimli şekilde faydalanmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Çiftçi ve üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme toplantılarının sık sık yapılacağı bildirildi. - KARS

