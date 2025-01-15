Kars'ta Çiftçilere Tarla Faresi ile Mücadele Eğitimi Verildi

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik "Tarla Faresi ile Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programı, çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları zararlılarla daha etkili bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince, Merkez Esenkent köyünde düzenlenen eğitimde, tarla farelerinin bitkisel üretimde neden olduğu zararlar, mücadele yöntemleri ve doğal dengeye zarar vermeden uygulanabilecek stratejiler hakkında bilgi verildi. Uzmanlar, biyolojik, kültürel ve mekanik mücadele yöntemlerinin önemi üzerinde durarak, kimyasal mücadele kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi.

Programa katılan çiftçiler, tarla farelerinin mahsullerine verdiği zararları azaltmak için yeni bilgiler edindiklerini belirterek, uygulamaya yönelik pratik bilgilerin son derece faydalı olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve çiftçilerin tarımsal üretimlerini daha verimli hale getirebilmeleri için destek sağlanacağını vurguladı.

Eğitim sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak sorular yanıtlandı. Çiftçilerin yoğun ilgisi, bu tür eğitimlerin kırsal alandaki tarımsal sorunlarla mücadelede ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kars genelindeki çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda aralıksız olarak devam edecek. - KARS