Kars'ta Çiftçilere Kuraklık ve İklim Değişikliği Eğitimi
Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, çiftçilere kuraklık, iklim değişikliği ve Genel Tarım Sayımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kars'ta çiftçilere kuraklık, iklim değişikliğiyle mücadele ve Genel Tarım Sayımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında, tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkileri, suyun verimli kullanımı, kuraklığa dayanıklı tarım uygulamaları ve 2025 yılında yapılmaya başlayan Genel Tarım Sayımı konularında çiftçilere bilgiler verildi.

Toplantıda uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde oluşturduğu riskleri azaltmak için alınabilecek önlemleri anlattı. Ayrıca, tarımsal veri tabanının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Genel Tarım Sayımı'nın önemi vurgulandı. Eğitim programına katılan çiftçiler, tarımsal verimliliği artırmak ve doğal kaynakları korumak için yapılabilecek uygulamalar hakkında sorular sordu. Yetkililer, çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarının hem verim hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme toplantılarının il genelinde devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
