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Kars'ta Çiftçilere 'Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği' Kursu Düzenlendi

Kars'ta Çiftçilere 'Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği' Kursu Düzenlendi
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki hayvancılığı desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik 'Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği' kursu düzenledi. Eğitmenler, tarımsal verimliliği artırma konularında bilgi verdi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik "Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi. Kurs, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Kars'ın Selim ilçesinde gerçekleştirilen eğitim programına, çiftçiler ve tarım sektörüyle ilgilenen çok sayıda kişi katıldı. Uzman eğitmenler, buğdaygil yem bitkilerinin toprak hazırlığı, ekim, bakım, hasat ve depolama süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Eğitim sırasında bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için kaliteli yem bitkisi üretiminin önemi vurgulandı. Ayrıca, doğru tarım tekniklerinin uygulanmasının verimliliği artıracağı ve çiftçilerin gelir seviyesine olumlu katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Katılımcılar, kursun oldukça verimli geçtiğini belirterek, öğrendikleri bilgileri uygulayarak üretimlerini daha bilinçli bir şekilde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kursun sonunda başarılı olan çiftçilere katılım sertifikası takdim edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve bölgedeki tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdüreceklerini açıkladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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