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Kars'ta Çiftçilere Bilinçli Gübre Kullanımı Eğitimi

Kars'ta Çiftçilere Bilinçli Gübre Kullanımı Eğitimi
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, muhtarlara düzenlenen toplantıda toprak analizi ve bilinçli gübre kullanımı ile ilgili eğitim verdi. Uzmanlar, doğru gübreleme yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, çiftçilerin verimli tarım yapmasını sağlamak amacıyla muhtarlara yönelik "Toprak Analizi ve Bilinçli Gübre Kullanımı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda huhtarlara toprak analiziyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl genelinde köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, toprak analizi yaptırmanın tarımsal üretimdeki önemi vurgulandı. Uzmanlar, bilinçsiz gübre kullanımının hem verimi düşürdüğünü hem de çevreye zarar verdiğini belirterek, doğru gübreleme yöntemleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, devlet destekleri kapsamında çiftçilere sağlanan laboratuvar hizmetleri ve analiz süreci hakkında da bilgiler verildi. Muhtarlar, köylerindeki çiftçilere bu bilgileri aktararak doğru gübreleme konusunda farkındalık oluşturacaklarını belirtti.

Yetkililer, toprak analizinin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm üreticileri analiz yaptırmaya davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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