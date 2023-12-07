Kars'ta Çiftçilerden ÇKS Kaydı İstendi

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere 2 Ocak 2024 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kars'ta çiftçilerin biran evvel ÇKS sistemine kayıt yaptırmaları istedi. ÇKS kayıtlarının ise 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, il ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemi sorumluları ile İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda 2 Ocak 2024 tarihi itibari ile 2024 ÇKS başvurularında sona ereceği için vatandaşlara bilgilendirme ve yılsonuna kadar ÇKS kayıtlarını yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, katılımcılarla planlı üretim dönemi ile ilgili bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulundu. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS