Üye Girişi
Haberler

Kars'ta çiftçiler kış hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen otlarını biçerek saman yapmaya başladı. Mahsulün az olduğunu belirten çiftçiler, kışlık yiyeceklerini hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta kış hazırlıkları için kolları sıvayan çiftçiler, kavurucu sıcağa aldırış etmeden biçtikleri otlarını toplarken, arpa, yulaf ve buğdaylarını ise saman yapıp, hayvanlarının kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu Kars'ta çiftçiler, kavurucu sıcağa aldırış etmeden ellerindeki dirgenler ile bir taraftan da biçtikleri otları traktör römorkuna yüklüyor.

Bu yıl geçen yıla oranla mahsulün az olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet Mengüloğlu, "Şu anda yulaf biçtik yulafı çekiyoruz. Bu sene verim alamadık pek fazla geçen seneye göre, don ve yağmurlardan dolayı biraz zayiat oldu. Fazla verim alamadık" dedi.

Mahsullerin normal olduğunu belirten çiftçi Haşim Bakar ise, "Bu sene mahsuller normal, geçen sene yıl daha iyiydi mahsul, tarlayı biçtik şimdi saman yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, çiftçiler sabahın erken saatlerinde başlattıkları ot ve mahsul toplama mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Kars'ta etkili olan ve 28 dereceyi bulan hava sıcaklığında güneş altında çalışan çiftçiler, aşırı sıcaklardan dolayı dinlenerek çalışıyor. Çiftçilerden bir kısmı otları dirgenler ile traktöre taşırken, traktör römorkunda bulunan çitçiler ise otları yerleştiriyor.

Traktörle arpalar patosa vurularak saman yapılırken, bazı çiftçiler ise tarlalarını biçerdöverle biçiyor. Çiftçiler akşama kadar biçme mesaisine devam ediyor. Mahsullerini bir an evvel toplamak isteyen çitçiler zaman zaman da gece yarısına kadar çalışıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Durumu Ekonomi Güncel Tarım Yerel kars

MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış

 OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek

İşte OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini
Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title