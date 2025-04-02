Kars'ta Çiftçiler Bahar ile Ekim Sezonunu Açtı

Kars'ta havalarının ısınmasıyla birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı. Uzun süren kışın ardından mesaiye başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar köyünde çiftçiler, baharın gelmesiyle birlikte tarla ekimine başladı. Karlı dağlar arasında yer alan tarlalarına arpa, buğday, korunga ve fiğ ekimi yapan çiftçiler, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinden biri olan Kars'ta, uzun süren kış mevsiminin ardından çiftçiler traktörleriyle tarlalarına gelerek ekim çalışmalarına başladı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge çiftçiler, bin 675 rakımlı ekim alanlarında toprakla buluştu.

Tarlasına arpa ve buğday ektiğini belirten Akçalar köyü çiftçilerinden Gökhan Balcı, "Her yıl nisan ayının başında ekim yapmaya başlıyoruz. Yedinci ayda biçim işine giriyoruz. Hayvanlarımızın yemi için saman ve ot üretimi yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Arpaçay'ın Söğütlü köyünde çiftçilik yapan Muharrem Aldırmaz ise, "Sezonumuzu açtık, inşallah bereketli ve hayırlı mahsuller alırız. Şu an kuraklık olsa da Nisan ayında yağmur yağarsa bol verim elde ederiz. Yeğenimle birlikte ekim yapıyoruz, şimdi arpa ekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, zorlu kış şartlarının ardından umutla başladıkları ekim sezonunda bereketli bir yıl geçirmeyi temenni ediyor. Kars'ta Nisan ayı ile birlikte başlayan çiftçilerin mesaisi, hasat döneminde ektikleri mahsulleri alınca son buluyor. - KARS