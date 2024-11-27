Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi

Hamas'tan Orta Doğu'ya nefes aldıran imza sonrası kritik çağrı

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Kars'ta Buzlanan Yolda Öğretmenler Mahsur Kaldı

Kars'ta Buzlanan Yolda Öğretmenler Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta kar yağışı sonrasında buz tutan Çakmak köyü yolunda onlarca öğretmen ve vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Öğretmenler, uzun süre buzlu yolun kumlanmasını beklemek zorunda kaldı.

Kars'ta kar yağışının ardından buz tutan Çakmak köyü yolunda onlarca öğretmen mahsur kaldı. Araçları buzlanan yolda kayan öğretmenler saatlerce bekledi.

Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah erken saatlerde görev yerlerine gitmek üzere servis ve şahsi araçlarıyla yola çıkan öğretmenler ve vatandaşlar, Çakmak köyü yolu yokuşunu çıkamadı.

Onlarca araç kayarak yol kenarında mahsur kalırken, köylerdeki görev yerlerine gitmeye çalışan öğretmenler ise zor anlar yaşadı. Kayan araçlarını yol kenarına bırakan öğretmenler, uzun süre yetkililerin buz tutan yolu kumlamasını bekledi.

Çakmak köyü yokuşunda kayan araçlar, geri geri inmeye çalışan araçlar ve uzun araç kuyruğu kameralara yansıdı.

Buzlanan yol, Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince kumlanarak yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise daha sonra yollarına devam etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısım dikkat çekti
img

Belediye, vatandaşa borcunu mezarlıkla ödedi
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.