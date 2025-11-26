Haberler

Kars'ta Buzağı Ölümlerini Azaltmak için Eğitimler Devam Ediyor

Kars'ta Buzağı Ölümlerini Azaltmak için Eğitimler Devam Ediyor
Güncelleme:
Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı ölümlerinin azaltılması ve hayvancılık verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilere yönelik kapsamlı eğitimler düzenliyor. Uzman veteriner hekimlerinden alınan bilgilerle üreticilere doğru bakım, aşılama ve hijyen konularında farkındalık kazandırılıyor.

Kars'ta buzağı ölümlerinin azaltılması ve hayvancılık verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenledikleri eğitimlerde doğru bakım-besleme, aşılama takvimi, doğum öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda üreticilere detaylı bilgiler aktarıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzman veteriner hekimleri tarafından yürütülen eğitimlerde, buzağı kayıplarının büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığı vurgulanarak koruyucu hekimliğin önemi anlatıldı. Üreticilere ayrıca barınak hijyeni, kolostrum (ağız sütü) uygulamaları, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınması gereken tedbirler de örneklerle gösterildi.

Ekipler, sahada yapılan eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, amaçlarının Kars'ta hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilere ulaşmak olduğunu ifade etti. Eğitimlere katılan üreticiler ise uygulamaların özellikle buzağı sağlığı konusunda farkındalığı artırdığını dile getirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
