Kars'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Kars'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
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Kars'ta aynı gün içinde iki farklı yerde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İlk olay İstasyon Mahallesi'nde, ikincisi ise Yolboyu köyünde gerçekleşti.

Kars'ta aynı gün iki farklı yerde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta ilk olay merkez İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir bıçaklı kavga ise Susuz'a bağlı Yolboyu köyünde meydana geldi. Amca çocukları arasında çıkan tartışmada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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