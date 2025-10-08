Kars'ta Besi ve Süt Organize Sanayi Bölgesi'nde Yatırımlar Başladı

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi ve Süt Organize Sanayi Bölgesi'nde Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce arsa tahsisi yapılan 100 başlık besi işletmesinin temelleri atıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğü tarafından yapımına başlanan ahır, gübre deposu, yem deposu, çevre düzenlemesi ve makine ekipman harcama kalemleri Gübre Karıştırma Makinesi, Gübre Pompası, Otomatik Gübre Sıyırıcı, Yem Karma ve Dağıtma Makinesi, Hayvan Suluğu desteklenecek projenin yatırım tutarı ise 15,7 milyon TL, hibe tutarı 11 milyon TL'dir. Projenin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve işletmenin üretime başlaması planlanıyor.

Öte yandan TKDK, IPARD III Programına ait 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Süt Üreten ve Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik yapım işi, makine ekipman, genel harcamalar ve görünürlük harcamaları için 750 bin Avroya kadar destek veriyor.

Online Proje Başvuru Sisteminin kapanış tarihi 3 Kasım 2025 tarihi saat 18.00 Başvuru Paketi Son Teslim Tarihi 14 Kasım 2025 tarihi saat 18.00'dır.

Kars TDİ Besi ve Süt OSB'de arsa tahsisi yapılan tüm yatırımcılar IPARD destekleri hakkında bilgi almak üzere TKDK Kars İl Koordinatörlüğüne müracaat edebilir. - KARS