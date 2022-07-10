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Kars'ta bayram tatili sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta bayram tatili sessizliği

Kurban Bayramı tatiliyle 9 günlük tatili birleştiren birçok kişi ve öğrenciler Kars'tan ayrılınca günün her saatinde işlek ve kalabalık olmasıyla bilinen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kurban Bayramı tatiliyle 9 günlük tatili birleştiren birçok kişi ve öğrenciler Kars'tan ayrılınca günün her saatinde işlek ve kalabalık olmasıyla bilinen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kars'ta Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatilini şehir dışına çıkarak değerlendiriyor. Özellikle öğrenciler için de sınav döneminin ardından memleketlerine gitmek için büyük bir fırsat oluştu.

Hal böyle olunca da hem öğrenci hem de yerli halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler adeta sessizliğe bütündü. Hem yaya hem de araç trafiğiyle bilinen caddelerde günün ortalarında dahi büyük bir sessizlik hakim oldu.

Kars'ta boşalan caddeler işyerlerini olumsuz etkiledi. Özellikle kafelerin çoğunluğunun kapalı olması ise dikkat çekti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kars Yerel Haberler

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