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Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Kars'ta Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kars'ta Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı.

Evliya Cami namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlar protokol üyeleriyle bayramlaştı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Türkiye Kars Yerel Haberler

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