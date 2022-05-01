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Kars'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.

KARS (İHA) - Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.

Bayram pazarına çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürürken, bayrama yeni kıyafetlerle girmek isteyenler bütçelerine uygun ürünleri almaya özen gösterdi.

Uzun zamandan beri işlerinin durgun olduğunu ifade eden Pazar esnafı, " "Bayram sayılı saatler kaldı. Piyasada hareketlenme var. Vatandaşlar alış verişlerini yapıyor. İşlerimiz açıldı" dedi.

Öte yandan tezgahlarda yerini alan başta bayram şekerleri olmak üzere giyim ve gıda ürünleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bayram alış verilerini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Bayram, Kars, Yerel, Haberler

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