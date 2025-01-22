Kars'ta bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle bir gün yas ilan etmesinin ardından Kars'ta ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın faciasının ardından Kars Kalesi'nde bulunan bayrağının yanı sıra kurum ve kuruluşların önünde bulunan bayraklar ile birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezilerinde birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi bulunan Bayraktepe'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi. Bir günlük yasın ardından bayraklar tekrar eski konumuna alınacak. - KARS