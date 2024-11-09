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Kars'ta Başıboş Atlar Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor

Kars'ta Başıboş Atlar Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kars'ta tarımsal faaliyetlerde kullanılan atların köylüler tarafından gelişigüzel otlaklara salınması, trafikte kazalara sebep olma riski taşıyor. Sürücüler, atların yol kenarlarında tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Kars'ta tarımsal faaliyetlerde kullanılan atların köylüler tarafından otlaklara gelişigüzel salınması trafikte faciaya davetiye çıkarıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim boyunca tarım faaliyetlerinde kullanılan atlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da başıboş şekilde salındı. Geçtiğimiz yıllarda defalarca kazaya sebebiyet veren atlar, otoban kenarlarında görülmeye başladı.

Kalabalık guruplar şeklinde yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor. Özellikle gece saatlerinde aniden otobana çıkan atları göremeyen sürücüler, 'Bu insanlar geçmişte yaşanan can kayıplarından neden ders çıkarmıyor, neden hayvanlarına sahip çıkmıyor' diyerek tepki gösterdiler.

Hasat mevsimi boyunca çiftçilerin hizmetinde olan atlar, daha az saman, ot ve yem tüketmeleri uğruna alışılagelmiş şekilde doğaya salınıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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