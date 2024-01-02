Kars'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Hekimevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya ve kurum ile daire amirleri katıldı.

Yapılan toplantıda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat kurum amirlerinden bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vali Polat özellikle İl genelindeki okulların yöneticilerinin bu konu hakkında daha duyarlı olmasını ve okullardaki eksikliklerin ivedi şekilde tamamlanması için daha duyarlı olunmasını istedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele masaya yatırıldı. - KARS