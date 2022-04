Kars'ta Bağımlılık Çalıştayı başladı

KARS (İHA) - Kars'ta 2 gün sürecek olan 'Bağımlılık Çalıştayı' başladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda bağımlılıkla mücadele ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir "Bağımlılık; kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranış bağımlılık oluşturma riski taşır. Kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabilir. Örneğin madde, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşya veya davranış, bağımlılık, her ferdi, her aileyi, her toplumu ilgilendiren önemli bir konudur,düşünemeyeceğimiz kadar olumsuz sonuçlara yol açar, ferdin sağlığında, ailenin, toplumun sağlığın da birebir etkiler oluşturur" dedi.

Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, bağılılık mücadelenin 4 başlıkla ele alınması gerektiğini belirtti.

Öksüz, Bağımlılık denilince akla uyuşturucu bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gelmektedir. Bağımlılıkla mücadele de bu 4 başlık ekseninde ele alınmaktadır. Bunun yanında kavramsal olarak Madde Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlılıklar olmak üzere 2 ana başlık olarak da ele alınmaktadır. Madde Bağımlılığı tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığını, Davranışsal Bağımlılıklar da teknoloji bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile iç içe olan internet bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi başlıkları sayabiliriz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta, maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir. Bunlara ek olarak teknolojideki hızlı gelişmeler, bilinçsiz ve problemli teknoloji kullanımı sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı kavramı da hayatımızı işgal etmiş durumdadır. Bağımlılık, ne yazık ki sadece ülkemizin değil dünyanın da mücadele ettiği, insanı hem zihnen hem de ruhen felç eden, hayattan koparan, toplumları perişan eden çağımızın bir hastalığı ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Onun için bağımlılıkla hep birlikte topyekün mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Oksüz, "Kolluk kuvvetlerimiz ve diğer ilgili kurumlarımızca bağımlılığın her alanı ile ilgili mücadele edilmekte, Bakanlıklarca da çeşitli projeler yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığımızca bir yandan terör örgütlerinin de en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile operasyonel mücadeleler yapılırken, bir yandan da "UYUMA", "Görev Bende", "En İyi Narkotik Polisi Anne" gibi teknolojik ve eğitime yönelik projelerimiz başarıyla yürütülmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıkların esiri olmaması için ailede ve okulda alacağı eğitimin yanında, devlet olarak bizler de gençlerimize kaliteli zaman geçirecek altyapıyı oluşturmak zorundayız. Bildiğiniz gibi ülke genelinde olduğu gibi ilimizde gençlerimizin kaliteli zamanı geçireceği, gençlerimizin sokağa çıktığında istismara uğramadan fiziksel ve ruhen gelişimini tamamlayacak mekanlar oluşturuluyor. Bunları yapmazsak o zaman kötü niyetlilere zemin hazırlamış oluruz. Toplumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin değerlendirileceği "Ben Olsaydım" temalı Çalıştayımızın bağımlılıkla mücadelemize büyük katkılar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştaya daha sonra sunumlarla devam etti. 2 Gün sürecek olan çalıştayda bağımlılıkla mücadele ele alınacak.

Düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Aslan, Başsavcı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, STK'lar, kurum ve daire müdürleri katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel