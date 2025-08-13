Kars'ta Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Aras Elektrik, Kars genelinde sürdürdüğü aydınlatma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan yatırımlar, sadece altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicilerin yaşam konforunu da artırıyor.

Köy sokakları modern aydınlatma ile buluştu

Kars'ın Akbaba Köyü'nde tamamlanan aydınlatma projesi ile köy sokakları daha güvenli, daha modern ve enerji verimli bir aydınlatma sistemine kavuştu. Bu çalışma sayesinde hem akşam saatlerinde görüş mesafesi arttı hem de köy halkı gece saatlerinde daha güvenli bir ortamda yaşamaya başladı.

Her noktada kesintisiz ışık

Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, "Kars'ın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz aydınlatma yatırımlarıyla şehrimiz, hem gece hem de gündüz daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Kent genelinde 41 bini aşkın sokak lambası ile aydınlatma hizmeti veriyoruz. Düzenli olarak yaptığımız bakım ve yenileme çalışmaları ile arızaları hızla gideriyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni tesisler kuruyoruz. Merkezden en uzak köye kadar her noktanın aydınlık kalması bizim için öncelikli hedef. Kars'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla attığımız her adım, doğrudan halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir yatırım niteliği taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilimizdeki şebeke altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha aydınlık, daha güvenli bir şehir sunmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Güvenli gelecek için yatırım

Demir, "Yatırımlarımız yalnızca mevcut durumu korumak değil, aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir aydınlatma altyapısı oluşturmak üzerine kurulu. Kars'ın her köşesinde geceyi gündüze çevirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - KARS