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Kars'ta Asfalt Yama Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ta Asfalt Yama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kars'ta karayolları ekipleri, kışın bozulan yolların onarımı için şehir içi asfalt yama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun, yolların daha konforlu hale getirilmesi bekleniyor.

Kars'ta karayolları ekipleri, şehir içi yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde bozulan ve tahrip olan yolların onarımı için yürütülen çalışmalar kapsamında, birçok noktada asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Karayolları ekipleri, havalarının ısınmasıyla birlikte kışın zor şartlarında bozulan e çukurlar oluşan başta Atatürk caddesi olmak üzere birçok cadde de çukurları asfalt ile doldurdu.

Karayolları ekipleri, çalışmaların kısa sürede tamamlayarak yolların daha konforlu hale getirilmesini sağladı. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, yolların daha iyi bir hale gelmesinin ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce asfalt yama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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