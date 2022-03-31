Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı - Haberler

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Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

Kars'ta girdiği boş arpa ambarında mahsur kalan kızıl tilki kurtarıldı.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta girdiği boş arpa ambarında mahsur kalan kızıl tilki kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde arpa ambarında tilkinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kuyucuk köyüne gelen DKMP ekipleri, boş arpa ambarında mahsur kalan tilkiyi kurtarmak için seferber oldu. uzun uğraşlar sonucu ekipler kızıl tilkiyi mahsur kaldığı ambardan kurtardı.

Daha sonra ekip aracına taşınan kızıl tilki gerekli tedavisinin yapılması için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kızıl tilkinin Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam ediyor. Kızıl tilki tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Arpaçay, Kars, Arpa, Yerel, Haberler

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