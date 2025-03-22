İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış

MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış

Kars'ta Aniden Bastıran Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

Kars'ta Aniden Bastıran Kar Yağışı Hayatı Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta aniden bastıran kar yağışı kentte beyaz bir örtü oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın devam edeceğini belirtirken, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karslılar, baharın gelişini beklerken dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kars'ta aniden bastıran kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, Kars'ta soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağını belirtirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Baharı bekleyen Karslılar ise "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün bir kez daha gerçek olduğuna dikkat çekti. Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan kar yağışının devam ettiği Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title