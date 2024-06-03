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Kars'ta AFAD Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Veriliyor

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Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a ataması gerçekleştirilen yeni arama ve kurtarma teknisyeni personellere yönelik hizmet içi eğitim verildi. Eğitimde mahsur kalma olaylarına müdahale yöntemleri ve kullanılan malzemelerin bakımı anlatıldı.

Kars'ta AFAD ekiplerince hizmet içi eğitimler aralıksız devam ediyor.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a ataması gerçekleştirilen yeni arama ve kurtarma teknisyeni personellere yönelik hizmet içi eğitim verildi. A

AFAD ekiplerince yeni personele yönelik mahsur kalma olaylarına karşı müdahalede önemli bir yere sahip olan ip ve düğüm çeşitleri anlatıldı. Makara sisteminin nasıl çalıştığı gösterildi.

Yüksekte ve kuyuda mahsur kalma olaylarına müdahalede kullanmak üzere eğitim sahasında bulunan kulede makara sistemi kurularak yüksekten iniş, kuyudan çıkış ve yüksekten müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca AFAD bünyesinde kullanılan malzemelerin günlük bakımları gerçekleştirildi. Kars AFAD Müdürlüğü'nce personellere yönelik eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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