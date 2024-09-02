Kars'ta adli yıl açılışı yapıldı

Kars'ta 2024-2025 adli yılının açılışı için tören düzenlendi.

Kars Adliye Sarayı'nda düzenlenen tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programın açılışında konuşan Kars Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, "2024-2025 adli yıl açılışı münasebetiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu anlamlı günde bir arada yaşamamızda büyük payları olan ve vazifeleri başında şehit olan başta Mehmet Selim Kiraz savcımız olmak üzere tüm şehit yargı mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tabi ki yeni adli yılda da Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız bir yargı görevini yerine getiren biz yargı mensuplarından milletimizin en büyük beklentisi adaletin gecikmeksizin biran önce tesisi olacaktır. Yargı görevini devletimizin ve milletimizin bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu şuuru ile yeni adli yılda da olası hak kayıpları ve mağduriyetleri önleyen, hak arama imkanlarını ve hukuki işlem güvenliğini artıran yargılanmaların biran önce neticelenmesini önceleyen adil yargılanma hakkının güvencelerini artıran, adalete erişmeyi kolaylaştıran hukukun üstünlüğünü, temel alan bir anlayışla ilk günkü azim ve kararlığımızla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, "Malumunuz olduğu üzere adli yıl açılış konuşmaları demokrasi, özgülük, adalet, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvet ayrılığı gibi evrensel ilkelerin uygulandığı, iyi temenniler ve dileklerin iletildiği adalet sistemleri hakkında önemli bilgilerin topluma sunulduğu bir etkinlik haline geliyor. Yeni kurulduk ama 3 adli yıl açılışımız oldu. Bu 2 yıllık süreçte 2 bin 986 dava açılmış bize, bu da Kars'a İdare Mahkemesi'nin gerektiğini ortaya koyuyor. Bunlardan 2 bin 636 dosyayı karara bağlamışız. Yüzde 90 üzeri bir yüzde oranına sahibiz. Yine geçen yıl bu konuşmayı yaptığımızdan bugüne kadar açılan dosya sayısı bin 180 ve bulardan da bin 192 tanesini karar bağlamışız. Karara bağladığımız dosya sayısı ise yüzde 96 olarak kayıtlara geçmiş" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kokteyle geçildi. Kars Adliye Sarayı'nda gerçekleşen açılış etkinliğine, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. - KARS