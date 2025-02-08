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Kars'ta Aç Kalan Kurt Köy Yakınlarında Görüntülendi

Kars'ta Aç Kalan Kurt Köy Yakınlarında Görüntülendi
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Kars'ta kış mevsiminin zorlu geçmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Ölçülü köyü yakınlarında tur operatörü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kurt, aracı görünce bölgeden kaçmaya çalıştı.

Kars'ta aç kalarak köye inen kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde kış mevsiminin sert geçmesi ve yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, son günlerde sık sık yerleşim yerlerinde görülmeye başladı. Kars Merkez Ölçülü köyü yakınlarına kadar inen kurt, tur operatörü Şentürk Güç, tarafından fark edildi. O an misafirleriyle birlikte Ölçülü köyüne seyahat eden Güç, köye kadar inen kurdu cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Aracı gören kurt ise koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre koşan kurt daha sonra gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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