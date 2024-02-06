Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yıldönümünde fotoğraf sergisi açıldı

Kars'ta, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin 1'inci yıldönümünde fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışı yapılan sergi daha sonra protokol üyeleri tarafından gezildi. Anlamlı fotoğraf sergisinde duygulu anlar yaşanırken, Vali Ziya Polat, Devletin depremin yaralarını kısa sürede sardığını söyledi.

Vali Ziya Polat, "Çok şükür devletimiz bunun üstesinden geldi. Gelmeye de devam ediyor. Biz devlet olarak kurumsal bir devlet olduğumuza şahit olduk. Milletimiz zaten zor günde nasıl bir araya gelmeyi her zaman göstermiştir. Bugünde gösterdi, yarın da gösterecektir. Devlet olarak her türlü hazırlığı yaparız. Afetlere en hızlı bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Tabi rabbim öncelikle afet vermesin. Ama biz afetlere hazır olan bir devletiz. Bir milletiz. Deprem şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralananlara vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan, Bedesten Bölgesi'nde Vali Ziya Polat'ın açılışını yaptığı fotoğraf sergisinde depremden etkilenen illerden fotoğraf kareleri yer aldı. Sergi gün boyu açık kalacak. - KARS