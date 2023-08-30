Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören; Hükümet Konağı Atatürk büstü önünde çelenklerin sunumu, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra tebriklerin kabulüyle devam etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 14. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli Piyade Yüzbaşı Osman Canıdar yaptı.

Canıdar, "İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen üzerimizde karabulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu araladılar" dedi.

Programda yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, resmi geçit töreni düzenlendi. Garnizon Şehitliği'nin gezilmesi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakılması ile program sona erdi. - KARS