Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya yaptı.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Ziya Polat, "Öğretmen, mektebi mabet, dersini ibadet sayarak ulviyetin doruklarına yükselendir. O, çağ açanların gönül sultanıdır. Onun atının ayağından sıçrayan, tarihin şahididir. O, dünle bugünü birleştiren, yarına eserleriyle uzanandır. İnsanlığa saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini, genç dimağlara gergef gergef işleyendir. Esaretin paslı zincirlerini parçalayan kılıçları, gönüllerde tutuşturduğu hürriyet ateşinde çelikleştiren, Mustafa Kemal'leri yetiştirendir. Öğretmen, Türk vatanının birliğine kasteden bölücülerin ihanetine ilmiyle siper, öğretmen, vatan toprağına kanıyla tarih yazan kalemdir. Öğretmen soğuk bir dağ köyünde yokluğun ve yoksulluğun alevlendirdiği yangından öğrencilerini kurtarmak için ateşe yürüyendir. Öğretmenlik, Makam-ı İbrahim'dir" dedi.

Polat, " Söz, "Kün" buyruğuyla var olmuş, "Ikra" emriyle de öğretmene emanet edilmiştir. Öğretmenin sözü; Yunus Emre'de kardeşlik, sevgi, Osman Gazi'de hürmet, Şeyh Edebali'de nasihat, Yavuz'da haşmet, Fuzuli'de aşk, Itri'de tekbir, Nedim'de şarkı, Atatürk'te liderlik olur. Bu duygu ve düşüncelerle; "Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" yetiştirerek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte yürümekte olan ve güzel ülkemizin gelecek nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, gayret gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazi öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Göreve yeni başlayan ve bugün temsilen yemin edecek olan öğretmenlerimizin nezdinde tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Program öğretmelerin şiir ve türküler söylemesiyle devam etti. Emekli olan öğretmenlere şeref belgesi verildi. Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Programda 24 Kasım dolayısıyla il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program daha sonra sona erdi. - KARS