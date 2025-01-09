Kars'ta 2025 Yılı Planlama Toplantısı Yapıldı

Kars'ta 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı planlama toplantısı yapıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği, 2025 yılı faaliyetlerinin planlamasının yapıldığı "Yıllık Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda; İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin katılımı ile 2024 yılında yapılan çalışmalar, İlin bitkisel üretim, gıda ve hayvancılık alanındaki genel durumu, tarımsal destekler, çiftçi sorunları ve çözümleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 2025 yılı faaliyetlerinin planlaması yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - KARS