Kars'ta İki Derneğe Proje Desteği

Kars'ta 2 dernek, İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılmasına İlişkin 03.03.2017 tarihli yönerge doğrultusunda proje desteği almaya hak kazandı

İçişleri Bakanlığından proje desteği almaya hak kazanan Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Karslı Girişimci Kadınlar Derneği ile Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Kars Valiliğinde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cafer Avınca, Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, Kars' lı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Serap Çetin Çağatay katıldı.

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 1 milyon 468 bin 600 TL bütçeli "Bir Vefa Yolculuğu: Kars' tan Çanakkale'ye Şehit Yakınları ve Gazilerimizle", Kars' lı Girişimci Kadınlar Derneği'nin ise 239 bin TL "Aile Birliğini Koruma ve Yaşatma" projeleri bakanlık tarafından onaylandı.

Projeler hakkında bilgi alan Vali Ziya Polat, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz İçişleri Bakanımıza ilimizi ziyaretlerinde konuyla ilgili bilgilendirme yapmıştık. Sağ olsun kendileri projelerinizi yazın bize destek olalım demişti. Biz de projelerimiz yazdık ve onaylandı. Çanakkale bizim aklımızın gönlümüzün her daim attığı ve hissettiği yer. Buraya şehit ailelerimizin gönderilmesi boynumuzun borcu. Bakanlığımızda bu konuda destek verdiler. Şehit ailelerimizi orada misafir edip oranın manevi ruhunu yaşamalarını istemiştik. Bu seneyi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etmişti. Sağ olsun Girişimci Kadınlar Derneğimizde aile yılı münasebetiyle proje yazdılar. İki projemiz geçti, ilimize, derneklerimize hayırlı olsun. Aile yılı sadece proje kapsamında değil. Biz tüm yılı bu memleketin, bu toplumun temel yapısı aileye ne kadar sahip çıkarsak topluma da bu kadar sahip çıkmış oluruz. Anne aileye sahip çıkınca eşine de sahip çıkıyor, çocuğuna da sahip çıkıyor, sokağa da sahip çıkmış oluyor. Suç oranları da azalıyor. Onun için de aile ile ilgili her türlü çalışmanın yanında olacağımızı tekrar belirtiyoruz. Zaten kurum ve kuruluşlarımız bu işleri yapıyorlar. Ancak STK'ların da bu işle ortak olması bizim için çok çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Polat ve dernek başkanları protokol imzalarını attılar. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KARS