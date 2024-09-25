Kars Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım Kampanyası Başladı

(KARS) - Kars Şeker Fabrikası'nda, 2024- 2025 sezonu pancar alım kampanyası halaylar eşliğinde başladı. Kars Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Ergün, "Kars Şeker Fabrikası, yaptığı üretimle Kars ve ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik katma değer sağlıyor" dedi. Mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı dert yanan pancar üreticisi Serkan Çiçekli ise, "Bugün 4 ton pancar getirdim. Fiyatlar biraz düşük. Biraz daha yüksek olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kars'ta 31. dönem pancar alım kampanyasının başlaması nedeniyle düzenlenen törende, fabrika kantarına ilk 3 sırada pancar teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Kurban kesilerek başlayan törenin sonunda çiftçiler ve fabrika çalışanları, Kars Valisi Ziya Polat, Fabrika Müdürü Hasan Ergün ve Şeker İş Sendikası Kars Şube Başkanı Yaver Kop ile birlikte halay çekti. Törenin ardından Kars çiftçisi, ürettiği pancarları kantardan geçirdikten sonra fabrikaya teslim etti.

"Ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik katma değer sağlıyor"

Törende konuşan Kars Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Ergün, Kars Şeker Fabrikası'nın yaptığı üretimle Kars ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik katma değer sağladığını söyledi. Şeker pancarı alım kampanyasının 80 gün süreceğini de belirten Ergün, şunları söyledi:

"Pazartesi günü itibarı ile Kars Şeker Fabrikamızda 29 daimi işçi işe başlamış, 116 mevsimlik işçi alımı için ise İŞ-KUR üzerinden ilana çıkılarak Kars ilimizde istihdama katkı sağlanmaktadır. Üretim dönemi boyunca 499 kişi ile üretim sağlanacaktır. Kars Şeker Fabrikası yaptığı üretimle Kars ve ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik katma değer sağlamaktadır. 2024/2025 döneminde; bugüne kadar çiftçilerimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 34 milyon 42 bin 720 TL ödeme yapılmıştır. Fabrikamızın ihtiyacı olan şeker pancarı, fabrikamız ekim sahaları olan Kars merkez, Akyaka, Arpaçay ve Iğdır'dan temin edilmektedir. Ziraat Bölge Şefliğimiz aracılığıyla 32 köyde, 685 çiftçimiz ile 21 bin 810 dekar alanda pancar ekimi yapılmıştır. Bu ekimden tahmini olarak 100 bin ton pancar işlenecektir. Ancak bu pancar miktarı fabrikamız kapasitesine yeterli gelmediğinden Ağrı Şeker Fabrikası'na bağlı Patnos kantarından da işlenecek olan 40 bin ton pancar fabrikamıza sevk edilecektir. Bu kampanya döneminde fabrikamızda; 140 bin ton pancar işlenerek, 21 bin ton kristal şeker, 5 bin 600 ton melas, 46 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecektir. Bugün pancar tesellümünü başlatacağımız ve yaklaşık 80 gün sürecek olan 2024/2025 kampanya dönemimizin tüm çalışanlarımıza, çiftçimize, sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Taşeron işçi sorunu çözüme kavuşmadı"

Şeker İş Sendikası Kars Şube Başkanı Yaver Kop ise şunları söyledi:

"Bizim sorunlarımız biraz daha büyük. Çalışma hayatındaki kısıtlı olan özellikle taşeron meselesi daha çözüme kavuşmadı. Arkadaşlarımız bu konuda kadro bekliyor. Geçici işçi meselimiz çözülmüştü. 25 yıl sonra arkadaşlarımız kadroya geçti. Daha sonra yeniden geçici işçi statüsünde alımlar başladı bu da bizi derinden üzüyor. Arkadaşlarımız yılda 6 ay çalışıp 6 ay işsiz kalıyor ama fabrikamızın gün geçtikçe ivme kazanması bölgemiz adına bize gurur veriyor. Son zamanlarda arkadaşlarımızın gözü kulağı emeklilik yasasındadır. Bu yasa ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ekim ayının 1'i ile 6'sı arasında bir toplantı olacak. İnşallah orada hayırlı sonucu alırız ve arkadaşlarımıza gerekli bilgileri vereceğiz. Ben bir kez daha söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşlarıma ve 31 yıldır alının terini bu fabrikaya veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Çiftçi, mazot fiyatlarından dert yandı

Mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı dert yanan pancar üreticisi Serkan Çiçekli ise "Bugün 4 ton pancar getirdim. Fiyatlar biraz düşük. Biraz daha yüksek olsa daha iyi olur. Mazot fiyatları yüksek. Pancarımızın fiyatı biraz düşük. Fiyatlar iyi olsa bizim için de çiftçiler için de daha iyi olur. Fabrikamız da daha iyi çalışır. Herkesin ektiğinin karşılığını alması lazım" şeklinde konuştu.