Kars Koruma Kurulu Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Kars Koruma Kurulu'nun Nisan ayı toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'nin başkanlığında yapıldı.

Kars Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, hükümlü ve tutuklu vatandaşların topluma kazandırılmasına yönelik projeler masaya yatırıldı.

Ayrıca kamu yararına yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği olanaklarını değerlendirildi.

Toplantıya katılan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, toplumun her kesimini kapsayan sosyal sorumluluk projelerinde, KATSO olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Bozan, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi adına alınan kararların, Kars için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Toplantıya Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Mücük ev sahipliği yaparken, toplantıda alınan kararların kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi. - KARS