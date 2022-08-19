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Kars haberleri! Kars Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Kars haberleri! Kars Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Yerel Haberler

Kars yerel haberi | Kars Valiliği vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kars Valiliği vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı art niyetli kişi ve/veya kişilerin, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak veya Valilikten aradıklarını beyan ederek iş insanı ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde bilgiler Valiliğimize ulaşmaktadır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımız tarafından bu tür taleplerde bulunulması söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi hattını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz Kars Yerel Haberler

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