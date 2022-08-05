Kars haberi: Kars'ta vatandaşlar bilgilendirildi

Kars'ta kadına şiddetle mücadele bağlamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kars Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, "Kadına el kalkamaz mottosu" ile kahvehane ve esnaf ziyaretleri düzenlenerek erkek vatandaşlara aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusu bilgilendirme yapıldı.

Ekipler vatandaş ve esnafları ziyaret ederek afiş ve broşür dağıtıldı. Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS