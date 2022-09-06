Kars haberi | Kars'ta okul servisi şoförleri bilgilendirildi Yerel Haberler Kars haberine göre Kars'ta okul servisi sürücüleri bilgilendirildi. Kars'ta okul servisi sürücüleri bilgilendirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik "Okul Servis Yönetmeliği" çerçevesinde eğitim verildi. Trafik ekipleri okul servisi sürücülerine hem "Okul Servisi Yönetmeliği" anlat. Hem de sürücülerin sorularını yanıtladı. Okulların başlamasına sayılı günler kala yapılan bilgilendirme toplantısı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı da katıldı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Kars Yerel Haberler

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