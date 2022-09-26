Kars haberi: Kars'ta kaldırım ve yol çalışmaları sürüyor Yerel Haberler Kars haberi... Kars'ta yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kars'ta yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kars Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 2022 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde kentin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyemiz teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar çerçevesinde Ortakapı Mahallesi Arif Taşcı Sokak'ta beton parke taş kaldırım, Şehit Yusufbey ve Şehit Polis Nuri Yıldız Caddeleri'nde kaldırımlar yapılıyor. Belediye Başkanlığı'nca yürütülen kaldırım ve yol çalışmalarıyla Kars'ın modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Belediye Başkanlığı'nca yürütülen çalışmaların sezon sonuna kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

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