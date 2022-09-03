Kars haberi... Kars'ta Hayvan Pazarları açılıyor Yerel Haberler Kars haberi: Kars'ta Ağustos ayında şap hastalığından dolayı kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor. Kars'ta Ağustos ayında şap hastalığından dolayı kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor. Kars Valiliği Kars İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun Şap Hastalığı ve Hayvan Hareketlerinin Durdurulması Konulu 2022/5 Numaralı Kararına İstinaden 06.08.2022 tarihi İtibariyle kapatılan Hayvan Pazarları 05.09.2022 Pazartesi günü hizmete açılıyor. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan Hayvan Pazarı'nda gerekli önlemlerin alındığı öğrenilirken, hayvan üreticilerinin de yüzü güldü. Şap hastalığından dolayı il genelinde kapalı olan hayvan pazarlarının tamamının açılacağı kaydedildi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

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