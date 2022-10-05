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Kars haberi... Edremitli Sarıkamış Şehitlerinin adları yaşatılacak

Yerel Haberler

Kars haberi... Edremitli Sarıkamış Şehitlerinin adları yaşatılacak

Kars bölgesinden gelen habere göre Sarıkamış'ta şehit olan 32 Edremitli askerin anısına ilçede abide yapılması için Edremit Belediye meclisine önerge verildi.

Sarıkamış'ta şehit olan 32 Edremitli askerin anısına ilçede abide yapılması için Edremit Belediye meclisine önerge verildi.

Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve Sarıkamış Platformu Mütevelli Heyet Üyesi Murat Tuna, Edremit'in en güzel yerlerinden birine, 32 Edremitli Sarıkamış Şehidinin adının verilmesini talep etti.

Murat Tuna; "Sarıkamış Platformumuz, Balıkesirli Sanıkamış şehitlerimizin isimlerini ve sayılarını ilçe ilçe tespit etti. İlçemizden 32 askerimiz Sarıkamış'ta şehadete yürümüş. Bizler, şehrimizin en güzel yerlerinden birine, 32 Sarıkamış Şehidimizin abidesini ya da kaidesini yapmak istiyoruz. Tabi ki, bunu da Edremit Belediye Başkanlığı'nın yapmasını beklemiyoruz. Edremit Belediye Meclisimizden, gereken iradeyi göstererek bize yer temini yapmasını istiyoruz. Belirlenecek olan yere de 32 Sarıkamış Şehidimizin adının verilmesini talep ediyoruz. Bu arzumuzu Büyükşehir Belediye Meclisimizde de gündeme getireceğiz. Bu nedenle önergemizin kabulünü bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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