Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu Yerel Haberler Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kars'ta yoğun sis etkili oldu KARS - Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Kentte sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

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