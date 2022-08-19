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Kars haber! Kars'ta yeni otogarın yapımına başlandı

Kars haber! Kars'ta yeni otogarın yapımına başlandı

Kars yerel haberi | Kars'ta yeni otogar binası yapım başladı.

Kars'ta yeni otogar binası yapım başladı. Dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan ve yapımı yarım kalan Otogar Binası yeniden projelendirildi.

Kars Valisi Belediye Başkanı Türker Öksüz, 2020 yılında göreve gelmesi ile birlikte Kars mevcut otogar binasının Kars'a yakışmadığını ve gelen şikayetler ile talepleri de dikkate aldıklarını ifade ederek, Kars'a yeni bir şehirlerarası otogar binası yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine gerekli çalışmaları yapılan otogar binası, 62 milyon TL ile ihalesi yapıldı. İhalenin ardından otogar binasında kazı ve yapımı için yüklenici firma tarafından kazma vuruldu.

Yeni Otogar Binası'nın yeniden yapılması kentte sevinçle karşılanırken, otogar binasının hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Naif Alibeyoğlu Türker Öksüz Kars Yerel Haberler

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