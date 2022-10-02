Kars haber! Kars'ta mahalleler asfalt yollara kavuştu

Kars'ta mahalleler asfalt yola kavuştu. Uzun yıllar toz ve çamurla mücadele eden vatandaşlar yapılan sıcak asfalt yollarla rahata kavuştu.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen belediye ekipleri ara mahalle ve sokakların yollarını sıcak asfaltla kaplıyor. Yapılan yollar ise mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Belediye 2022 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde kentte girmediği sokak ve cadde bırakmadı. Bir çok noktada aynı anda yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları yürüten belediye, özellikle yıllardan beri ihmal edilen ara mahalle ve sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başta Halitpaşa ve Örnek Mahalleleri olmak üzere kent genelinde yol çalışmalarını aynı anda yürüten belediye, yaptığı yol ve kaldırımlarla hem kentin görünümü değiştirdi. Hem de vatandaşları toz, toprak ve çamurdan kurtardı. Siyasi partilerin belediye başkanlarının yapmadığı çalışmaları yapan kayyum belediyesi ise vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan çalışmalarla rahata kavuştuklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz her dönem başkan seçtik. Seçtiğimiz başkanları derdimizi anlatamadık. Seçimlerde kapımızı aşındıran başkan adayları, başkan olduktan sonra yüzüme bakmadı. Sorunlarını anlatamadığımız gibi mahalle ve sokaklarımıza da hizmet yapıldı. Her başkan şehir merkezinde çalıştı. Kayyum belediyesi bütün mahallelerde çalışıyor. Yollarımız, yapıldı, sularımız akıyor. Belediye hizmetlerini tam anlamda alıyoruz. Bu şehre hizmet eden herkesten Allah razı olsun" dediler.

Öte yandan 2022 yılı altyapı çalışma programı çerçevesinde kentte birçok noktada yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar çerçevesinde Örnek Mahallesi Hastane Sokak ve 310 Sokakta beton parke kaldırım ve orta refüj yapım çalışmaları tamamlandı. - KARS