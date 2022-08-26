Kars haber! Kars'ta dağıttıkları oyuncaklarla çocukları sevindiriyorlar

Kars yerel haberi: Kars'ta bir grup gönüllü, başlattıkları 'bir oyuncak da sen ver' kampanyasıyla 4 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor.

Kars'ta bir grup gönüllü, başlattıkları 'bir oyuncak da sen ver' kampanyasıyla 4 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor. Kapı kapı, köy köy dolaşan grup, önceden topladıkları oyuncakları çocuklara veriyor.

Kars'ta 4 yıldır sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları köylerde yaşayan çocuklara dağıtan grup, bu kez Kur'an Kursu öğrencilerini sevindirdi.

Grup, 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında, "Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarda, merkez ve ilçelere bağlı köylere giderek çocuklara oyuncak dağıtıyor. Valilik izniyle bu kez Merkeze bağlı Gelirli köyüne giden gönüllü gençler, yanlarındaki oyuncakları, köy imamının desteğiyle Kur'an kursu öğrencilerine dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Gelirli köyü İmamı İsmail Mızrak, "'Bir oyuncak da sen ver' sayfasının çok yakın takipçisiyim ve birkaç programa beraber katıldım. Bu programları yapabilmek için gönüllü izleyici ve takipçilerin desteğine ihtiyaç var. "Bir çocuk gülerse dünya güler" biz bu amaçla yola çıktık, inşallah sizlerin desteğiyle nice çocuğa ulaşmış olacağız. Şu gördüğünüz çocuklar benim öğrencilerim, sizin verdiğiniz desteklerle bugün mutlu oldular. Ne mutlu sizlere, rabbim daha nice hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip eylesin" dedi

Oyuncak alan Kur'an kursu öğrencilerinden Evin Berfin Alp ise "Oyuncak aldım çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum. Çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.

Köyüne oyuncak getirildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammet Sait Dağlar, 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyası ekibine teşekkür etti. - KARS