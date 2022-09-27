Ardahan gündem haberleri... Göle'de 5 büyüklüğünde deprem - Vali Hüseyin Öner Yerel Haberler Gelen Ardahan haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Yerel Kaynak: AA / Günay Nuh Yerel Güncel Haberler

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