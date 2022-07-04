Kars ekonomisi masaya yatırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars ekonomisi masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars ekonomisi masaya yatırıldı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında "Ekonomi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında "Ekonomi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomi Toplantısı'nda; Kars'ın mevcut ekonomik durumu değerlendirilirken, genel olarak tarım, hayvancılık, turizm, ticaret-sanayi ve sınır ticaretinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, Lojistik Merkezin işlevinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Murat Bakırhan, Ziraat Odaları Başkanı Adem Ertaş, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş ve ilgili STK ve kurum amirleri katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz Ekonomi Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title