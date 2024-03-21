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Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Yükümlüler İle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında İş Birliği Buluşması Gerçekleştirildi

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Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yükümlülerin milli, manevi ve sosyal duygularının güçlendirilerek topluma uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan çalışmalara ek olarak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü kapsamında bir buluşma gerçekleştirildi.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile yükümlülerin buluştuğu programda, "Toplumu ileriye götüren dinamikler ve değerler, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi alanlarda bilgi paylaşımı yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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