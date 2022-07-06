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Kars Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedbirleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedbirleri

Kars Belediye Başkanlığı'nca vatandaşların Kurban Bayramlarını huzur ve sağlıklı ortamda geçirmeleri amacıyla bir takım tedbirler alındı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca vatandaşların Kurban Bayramlarını huzur ve sağlıklı ortamda geçirmeleri amacıyla bir takım tedbirler alındı.

Belediye Başkanlığı'nca alınan tedbirler çerçevesinde Kurban Bayramı boyunca; temizlik, veteriner, itfaiye, zabıta ve ulaşım hizmetlerinde 24 saat esasına göre hizmet verilecek olup, ekipler, içme suyu şebeke ve kanalizasyon arızası gibi acil durumlar içinde nöbetçi personel ile göreve hazır olacak.

Belediye ekipleri, şehir merkezi ve mahalleler başta olmak üzere tüm cadde, sokak, yol ve kaldırımlarda mıntıka ve temizlik çalışması ile mezarlıklar ve park-bahçelerde bakım ve genel temizlik çalışmaları devam ettirecek.

Ayrıca belirlenen kurban kesim yerleri haricinde umuma açık ve kesime uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmayacak olup Zabıta Müdürlüğü'nce gerekli tedbirleri alacak.

Kurban Bayramı süresince kurban atıkları belediye ekiplerince en kısa sürede toplanarak katı atık depolama alanına nakledilip uygun şekilde bertaraf edilecek.

Kurban Bayramı boyunca belediye hizmetlerine ilişkin tüm istek ve şikayetler 153 numaralı Alo Zabıta hattından alınarak gereği yerine getirilecek.

Kurbanlarını kesecek vatandaşların dini vecibelere, sağlık, hijyen şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde hayvanlara eziyet vermeden kurbanlarını kesmeleri sağlanacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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