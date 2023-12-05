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Kars Belediye Başkanlığı 2020'den Günümüze Yapılan Yatırımları Paylaştı

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Kars Belediye Başkanlığı, 2020 tarihinden günümüze kadar yapılan yatırımları vatandaşlarla paylaştı. Kayyum atanmasıyla birlikte kentin sorunlarını çözen belediye, alt yapı, üst yapı, içme suyu, temizlik hizmetleri, imar, ulaşım, kanalizasyon, aydınlatma, araç envanteri, sağlık işleri, park bahçe, kültürel ve sosyal etkinlikler gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır.

Kars Belediye Başkanlığı 2020 tarihinden günümüze kadar yapılan yatırımlarını vatandaşlarla paylaştı.

2020 yılında Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla birlikte kentin biriken sorunlarını son buldu. Kayyum Kars'ta bir çok projeyi hizmete geçirerek vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan paylaşımda, "Göreve devraldığımız Ekim 2020 tarihinden itibaren şehrimizin uzun yıllar ihmal edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaparak Gazi Kars'ımızı hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık. Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Kars İçin" anlayışıyla başta alt yapı hizmetleri olmak üzere; üst yapı, içme suyu, temizlik hizmetleri, imar, ulaşım, kanalizasyon, aydınlatma, araç envanter, sağlık işleri, park bahçe, kültürel ve sosyal etkinlikler, sosyal yardımlar gibi bir çok alanda kamu yararı ve vatandaş memnuniyeti gözeterek çalışmalar yaptık" denildi.

Ekim 2020 tarihinden itibaren teknik personellerimiz tarafından hazırlanan alt yapı çalışma programlarımız çerçevesinde şehrimizin birçok noktasında BSK asfalt yol, kilit parke yol ve kaldırım, bazalt kaldırım, yeni içme suyu hattı ve yeni kanalizasyon hattı çalışmaları yapıldığına dikkat çekilen paylaşımda, 50 kilometre BSK asfalt yol,237 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım, 48 bin metrekare bazalt kaldırım, 14 kilometre yeni içme suyu hattı ve 14 kilometre yeni kanalizasyon hattı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Çalışmalarımız çerçevesinde kilit parke yol ve kaldırım, park yapımı, yeni içme suyu şebeke hattı, kanalizasyon hattı, stabilize yol yapım, aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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