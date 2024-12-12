Kars AFAD, Arama-Kurtarma Ekiplerine Eğitim Verdi

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama-kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.

AFAD Müdürü Ömer Bozkurt başkanlığında Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin Borluk Vadisi'nde düzenlenen eğitim çerçevesinde tırmanış, iniş, sedye ile yaralı indirme ve çeşitli düğüm teknikleri üzerine pratik uygulamalar yapıldı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında düzenlenen eğitimde, güvenli tırmanış ve iniş tekniklerini uygulayarak, bir afet durumunda yaralılara hızlı ve güvenli şekilde ulaşmayı hedefleyen çalışmalar yapıldı. Ayrıca sedyede yaralı taşıma ve kurtarma operasyonlarında kullanılan düğüm teknikleri de detaylı bir şekilde uygulamalı olarak gösterildi.

AFAD yetkilileri, bu tür saha eğitimlerinin ekiplerin olay yerindeki müdahale kabiliyetini artırdığını ve koordinasyonun güçlenmesini sağladığını belirtti. Eğitime katılan personelin başarılı performans sergilediği ve bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.

Kars AFAD'ın, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için eğitimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği kaydedildi. - KARS